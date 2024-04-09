MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed’e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek?

Edirne’ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa’ya gider. Burada Gülşah’a gelen bir mektupla Karamanoğlu’na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır?