Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Galatasaray camiasını tebrik ediyorum - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ: Galatasaray camiasını tebrik ediyorum

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray camiasını tebrik ediyorum"

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında sahasında oynadığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76’yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

        Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY'I ÇOK TEBRİK EDİYORUM"

        Galatasaray camiasına ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Üstündağ, "Voleybolun çok kıymetli bir kupası. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden sonraki futbolun UEFA Kupası gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk voleybolu sadece milli takımlar değil kulüpler bazında da neler yaptığını Avrupa'ya, dünyaya bunu en iyi şekilde gösteriyor. Organizasyon konusunda da en iyisi nasıl yapılır, en iyi kupalar Türkiye'ye nasıl gelir, Avrupa ve dünyada söz sahibi olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Galatasaray camiasını, takımı, teknik heyeti, emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum" diye konuştu.

        "TÜRK VOLEYBOLU BU GÜZELLİKLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR"

        Sarı-kırmızılıların maça iyi başlamasa da kırılma anını lehine çevirdiğini aktaran Başkan Üstündağ, "Sonuçta da 3-1'lik galibiyet. Orada 3-2, burada 3-1'lik galibiyetle CEV Kupası'nı müzesine götürdü. Türk voleybolu bu güzellikleri yaşatmaya devam ediyor. Bugün de güzel ve özel bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah 2-3 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi'nin kupası da Türkiye'ye gelecek. Avrupa ve dünyada da bütün kupalara talibim demiştim. Ben kulüplerim, milli takım, camiam adına bu güzel mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

        "SALONLARDA İNANILMAZ BİR SAYI YAKALIYORUZ"

        Voleybola gösterilen ilgi için ise Mehmet Akif Üstündağ, "Artık salonlarda inanılmaz bir sayılar yakalıyoruz ama bunun da sıkıntısını yaşıyoruz, sığmıyoruz. Bugün Galatasaray'ın aynı saatte bir futbol ve basketbol maçı olmasına rağmen bu taraftar kadın voleybol takımını yalnız bırakmadı. Bu güzel voleybol seyircisini bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

