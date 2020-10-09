Yasmin Erbil kimdir sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak kaçış sendromuna yakalanan babası Mehmet Ali Erbil hakkındaki soruya "Ne yapayım, öleyim mi?" diye cevap vermesi üzerine gündemin aranan isimlerinden oldu. Peki Yasmin Erbil kimdir? İşte Yasmin Erbil ile ilgili bilgiler...

YASMİN ERBİL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil en son geçtiğimiz yılda TV100 kanalında magazin programı sunmuştur.