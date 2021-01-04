Hey gidi günler

Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal'ın Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken çektirdikleri fotoğrafları ortaya çıktı.
20'li yaşların başında olan Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal, konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek önce tiyatro, daha sonra da sinema -Tv çalışmalarıyla ülke çapında şöhret olmayı başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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