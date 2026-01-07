Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Mehmet Altıparmak'tan Rey Manaj açıklaması! - Futbol Haberleri

        Mehmet Altıparmak'tan Rey Manaj açıklaması

        Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı takımda görmek istediğini söyleyerek, "Rey Manaj'ı çok fazla istiyoruz. Manaj'ı her hoca takımda görmek ister" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Altıparmak'tan Manaj açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "İKİNCİ YARIDA BUNU DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

        Ligin ikinci yarının ilk 4 maçına mutlak kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Hafta sonu ligin ikinci yarısına başlayacağız. Ligin ilk devrelerinin sonlarına doğru da iyi bir hava yakaladık, bir çıkışımız oldu. İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Özellikle sahamızda oynayacağımız Erzurumspor FK maçıyla başlayacağımız ve 4 maçın 3’ünün içeride olduğu ayrıca üst taraftaki takımlarla oynayacağımız maçlarla başlayacağız. Bu bizim için inşallah kazandığımız zaman avantaja dönecek. Bir hedefimiz var, o hedef doğrultusunda kiminle nerede oynarsak oynayalım amacımız kazanmak. Erzurumspor maçı da bu maçlardan birisi" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        "İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        Hafta sonu Erzurumspor FK ile oynayacakları maçı değerlendiren Altıparmak, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Puan olarak bizden üst taraftarlar ama biz saha avantajımızı kullanıp, inşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Taraftarımızı daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. İlk yarının sonlarına doğru gerçekten bizi destekleyen müthiş bir taraftar grubumuz vardı. İnşallah bunu daha da artıracağız. Biz zaten kazanmaya başladığımızda da herkesin maça geleceğini düşünüyoruz ama bu hafta her zamankinden daha fazla taraftara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

        "REY MANAJ'I TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

        Transfer yasağı ve Arnavut futbolcu Rey Manaj'ın transfer durumuyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Şu anda transferin açılmasıyla alakalı dosyaların hepsiyle tek tek görüşülüyor. Sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah bu durum 3-5 gün içerisinde bitecek. İnşallah önümüzdeki hafta bu transfer tahtası açılacak. Biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız. Rey Manaj’ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmek istiyoruz ama onun da bir kulübü var. Kulübüyle alakalı durumlar nasıl olur bilmiyoruz ama biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj’ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak. Açtıktan sonra da diğer transferlerle alakalı bilgilendirmeyi paylaşacağız" diye cevap verdi.

        "KAFALARI KARIŞTIRMAYA GEREK YOK"

        "Transfer çalışmaları ile ilgili hangi mevkilere, kaç oyuncu alınacak?" şeklindeki soruya ise Mehmet Altıparmak, "Şu anda bununla alakalı konuşmuyoruz. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Biz bu takımla maç oynayacağız transfer tahtası henüz açılmadığı için onun için şuanda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" dedi.

        "İLK DEFA TAM TAKIMIZ"

        Son olarak takımda eksik ve sakat futbolcunun olmadığını aktaran Altıparmak, "Belki de biz geldiğimizden beri ilk defa sadece Kerem Atakan Kesgin hariç tam kadro antrenman yapacağız. İlk defa tam takımız. Bu da bizi fazlasıyla sevindiriyor. Şu anda tam takım olarak antrenmanımıza çıkıyoruz. Kerem Atakan da herhalde 10 gün içinde bize katılır" şeklinde konuştu.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık, 1 buçuk saat sürdü. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"