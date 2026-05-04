        Mehmet Aslantuğ'un anne acısı - Magazin haberleri

        Mehmet Aslantuğ'un anne acısı

        Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, anne acısıyla sarsıldı. Aslantuğ, vefat eden annesinin ardından duygusal bir mesaj yayımladı

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 19:40 Güncelleme:
        Mehmet Aslantuğ'un anne acısı

        Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatını sosyal medya hesabından paylaştığı yürek burkan bir mesajla duyurdu. Annesinin yaşam mücadelesini ve fedakârlıklarını anlatan Aslantuğ, veda mesajında duygusal ifadelere yer verdi.

        Oyuncu anne acısını şu sözlerle dile getirdi: Anneme Veda. Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini, adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş; Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.

        "YATTIĞIN TOPRAK İNCİTMESİN"

        Bana "Hiç unutamadığın koku nedir?" diye sorsanız; hiç tereddüt etmeden "Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim. Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da olmasalar da… Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin.

