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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye

        A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri son grup maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. A Milli Takım, bu sonuçla ilk kez bir Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak tamamlamış oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 01:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:06
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        Öncelikle teşekkürler... Son maça ilk iki garantisiyle çıkabildiğimiz için... Emeği geçen herkesin yüreğine, bileğine sağlık. Kuntz'dan yardımcılarına, futbolculardan teknik heyete, Montella'dan malzemeciye, otobüs şoföründen Riva'daki güvenliğe...

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        Galler maçınının ilk on biri için "grup liderliği için strateji oluşturulmuş" diye düşündüm ilk bakışta. Net santraforsuz, Kenan Yıldız'sız bir başlangıç... Aynı olmasa da benzer özellikleri bulunan YUNUS, BARIŞ. KEREM ile klasik santraforsuz bir 11... İsmail ve Salih ile güven oyunu hissi veren merkez. Samet tercihi ile "gömülürsek lazım olur!" mesajı... Planlamaya itirazım olmadı maç önünde.

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        Bir şeye "acaba mı" diyecek olsam FERDİ sağ bek? Soru işaretini koyardım. Sol bekte ne denli etkili ve keyifli olduğunu bilmeyen yoktur zahir.

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        Maç başlar başlamaz da bu araz kendini hissettirdi. 7.dakikadaki golün öncesinde FERDİ-SAMET tarafından pozisyon verdik. Ardından da golü yedik.

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        Ön alan baskısı yapamadığımız gibi, İSMAİL-SALİH merkezimize de doğru yapılan presleri de kıramadık. Aldılar ve doğru oynadılar. Ötesi süratle yön değiştirdiler. Zor durumlarda kaldık epeyi. Öyle ki hocamız oyuncu değişikliği yaparak takımı şoke etmek istedi. Kısmen de başarılı oldu. 49 dakikalık ilk yarının son 9 dakikasında topa benzer bir şey oynadık.

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        Tek pozisyonumuzda Kerem, 43'te kale ile burun buruna kalmasına rağmen iman ettiği "tavana asarsam iki gol sayılır" duygusuna beklendiği gibi yenik düşerek autu buldu.

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        Devre arasında adeta kendini temize çeken hocamız sol bek Cenk'in yerine sağ bek Zeki'yi alıp, sol bek Ferdi'yi yerine tayin edip oyuna girmemizi sağladı.

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        Bu anlatı "İLK YARI BEN HATA YAPTIM, HEMEN DE DOĞRUSUNA DÖNERİM"in itirafı oldu. İyi de oldu. Oyun bize döndü. Set oyununu iyi oynadık. Ön tarafta top bolca bizde kaldı, ilk yarıdaki kadar pozisyon vermedik, Ferdi fıtratına döndü.... Ve daha bir sürü şey...

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        Sonuçta gelen penaltı golü ve sonrasında daha bir demlenmiş oyun. Kenan'ın Berlin sonrası kat ettiği yolu görmemek mümkün değil. Bardakçı-Kadıoğlu-Aktürkoğlu hattını bozmadıkça SOL ANAHTARI bize hep doğru akorlar verir. Hoca maçın başındaki "acabamızı" haklı çıkardı. 46'da da fabrika ayarlarına döndü.

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        Sonucu aldık...

        Mutluyuz...

        Gururluyuz....

        Gamlı baykuşluk etmek istemem ama işimiz biraz da o...

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        Montella'nın Almanya maçı sonrası verdiği GALİBİYETİ, KARİYERİ BAŞARIYI YÖNETMEK kavramlarına dikkat. Umarım Mayıs sonrası ve şampiyonada ihtiyacımız olmaz!

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