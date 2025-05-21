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        Haberler Magazin Mehmet Esen: Dede oldum - Magazin haberleri

        Mehmet Esen: Dede oldum

        Usta oyuncu Mehmet Esen, dede olduğunu duyurdu. Esen, torununun fotoğrafını da yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:57
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        Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve Alman vatandaşı bir doktorla hayatını birleştirmişti. Ancak çift, yollarını ayırmıştı. Oyuncunun, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Faruk, 2023'te evlenmişti.

        Mehmet Esen, dün dede olduğunu duyurdu. Oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Esen, oğlunun ve torununun fotoğrafını da yayımladı.

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        Mehmet Esen, 2024'ün aralık ayında; "Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz" demişti.

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