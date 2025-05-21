Mehmet Esen: Dede oldum

Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve Alman vatandaşı bir doktorla hayatını birleştirmişti. Ancak çift, yollarını ayırmıştı. Oyuncunun, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Faruk, 2023'te evlenmişti.

Mehmet Esen, dün dede olduğunu duyurdu. Oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Esen, oğlunun ve torununun fotoğrafını da yayımladı.