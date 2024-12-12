Mehmet Esen dede oluyor
Usta oyuncu Mehmet Esen, dede olacağını duyurdu. Esen, oğlu ve geliniyle fotoğrafını paylaşarak; "Bu fotoğrafta dört kişiyiz" dedi
Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve Alman vatandaşı bir doktorla hayatını birleştirmişti. Ancak çift, yollarını ayırmıştı. Esen, geçtiğimiz yıl oğlu Faruk'u evlendirmişti.
Bir yıl sonra Faruk Esen ve eşi Frida'dan güzel haber geldi. Mehmet Esen'i Almanya'ya davet eden çift, ünlü oyuncuya dede olacağını müjdeledi.
Güzel haberi sosyal medyadan duyuran usta oyuncu; "Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz" dedi.