Mehmet Esen dede oluyor

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran usta oyuncu; "Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz" dedi.