Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Mehmet Sepil'in açıklamaları şöyle:

"Futbolda korsan yayıncılıkla mücadele adına yayıncı kuruluşla uzun bir görüşme yaptık. Korsan yayınlar sadece sadece Digitürk'ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu ve biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız. Tüm kulüp başkanlarının toplantıda yer alması önemliydi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Süper Lig kulüpleri olarak futbolda neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık. Federasyonun verdiği harcama limitine tüm kulüpler uyacak. Beni hiçbir kulüp başkanı harcama limiti konusunda aramadı.

VAR kayıtlarının açıklaması konusu gündeme gelmedi. Kısa zamanda yeniden toplanacağız, değerlendirmelerde bulunacağız."