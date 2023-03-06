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Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, geçtiğimiz gün ani bir kararla kadrodan ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü oyuncunun konuşulduğu şu günlerde eski sevgilisi de gündeme geldi. Mehmet Yılmaz Ak'ın bir zamanlar birlikte olduğu kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü bir isimmiş...

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  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde ilk bölümden beri Savcı Pars karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, diziye devam etmeyeceğine dair bir açıklama yaptı.
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    Ani ayrılığıyla sevenlerini şaşırtan ünlü oyuncu, bu sefer kendisinden 14 yaş küçük Miss Turkey finalisti eski sevgilisiyle gündeme geldi.
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi meğer herkesin tanıdığı ünlü isimlerden biriymiş...
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi Nazlı Çetin...
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi Nazlı Çetin, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisine ikinci sezonda dahil oldu. Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Mucize Doktor ve Şeref Sözü de bulunuyor.
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

    Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncu kariyerine "Ben de Özledim" dizisi ile başladı.
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!
  • Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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