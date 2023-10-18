Mehmet Yozgatlı: Fenerbahçe bu sene çok olağanüstü bir kadro kurdu

3 büyüklerde forma giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mehmet Yozgatlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Hedefinin teknik direktörlükte başarı yakalamak olduğunu dile getiren Yozgatlı, "Bazı kulüpler ile görüşmelerim oldu ancak kafama yatan bir şey gelmedi" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BU SENE ÇOK OLAĞANÜSTÜ BİR KADRO KURDU" Ligde ve Avrupa'da başarılarını sürdüren Fenerbahçe'nin olağanüstü bir kadro kurduğunu kaydeden Mehmet Yozgatlı, kadro planlamasının ve mühendisliğinin düzgün şekilde yapıldığını söyledi. Yozgatlı, "Hem ilk 11 hem de yedek oyuncular olarak kadro gerçekten çok iyi. Şu anda da ligde 8'de 8, Avrupa'da da 8'de 8 yaparak 16 maçta maşallahları var. İyi bir çıkış yaptılar. Ben şu anki Fenerbahçe'yi bizim dönemimizdeki Fenerbahçe gibi görüyorum. İsmail bizim dönemimizdeki Aurelio, 2 tane çok koşan, mücadele eden oyuncular. Appiah bugün Fred ile hemen hemen aynı özellikteki oyuncular. Sadece Appiah biraz daha skorer bir oyuncuydu. Alex ile de Szymanzki'yi benzetiyorum. Hep ceza sahası etrafında dolaşan, kaleyi gördüğü anda şut atabilen oyuncular. Zaten Tadic ile Dzeko'yu konuşmaya gerek yok. 2 tane lider oyuncu. Muhtemelen de Fenerbahçe Kulübü onları hem oyuncu hem de lider olarak transfer etti. Onlar da başarılı bir şekilde atıyorlar. Fenerbahçe bu sene gerçekten çok değerli bir kadro kurdu. Tek hedef var o da şampiyonluk, Avrupa'da da başarı. Ama aynısını ben Galatasaray için de söyleyebilirim. Galatasaray da çok iyi bir kadro kurdu. Hem yabancı hem de yerli oyuncularla güzel bir karışım yaparak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorlar. Zaten şu andaki puan durumuna bakıldığında da 2 takımın lig sonuna kadar yarışı götüreceği görünüyor. Aralarındaki oynanacak maçlarla da şampiyon belirlenecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM "GEDSON FERNANDES ÇOK FARKLI BİR YETENEK" Beşiktaş'ın da kadrosunun da kaliteli oyunculardan oluştuğunu dile getiren Mehmet Yozgatlı, "Maalesef son haftalarda Şenol Güneş ayrıldı. Bugün Burak Yılmaz takımın başında. Yarın yeni bir hoca mı gelir Burak hoca ile yola devam mı edilir bilemiyoruz ama çok kaliteli kadroları var. Bana göre bu 3 büyükler arasında bakıldığında en tempolu, en dikine oynayan Beşiktaş. Gedson Fernandes çok farklı bir yetenek. Topu ayağına aldığında bir anda hızlanabilen ve hücuma çıkabilen bir oyuncu. Oyunu soğutması gerekirken de topu alıp iyi pas yapan, takımı tutan, durduran bir oyuncu. Takımın gerçekten vitesi. Onun olmayışı Beşiktaş'ı zor bir duruma soktu ama Beşiktaş şampiyonluğu zorlayacak takımlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı. "BURAK YILMAZ, ÇOK KARAKTERLİ DÜZGÜN BİR İNSAN" Beşiktaş'ta teknik sorumlu olarak göreve getirilen Burak Yılmaz hakkında konuşan Yozgatlı, "Burak Yılmaz benim Beşiktaş'tan takım arkadaşım, birlikte top oynadık. Çok karakterli bir oyuncu, çok düzgün bir insan. Son maçta da görüntü bana şunu gösterdi; atılan gollerde çok büyük bir mutluluk yaşadı takım. Muhtemelen de bu futbolcu grubunun Burak hocayı benimsemesi, sevmesidir. Burak Yılmaz da genç bir hoca. İlk defa teknik direktörlük yapıyor. Onun için kolay değil, bir de Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş'ın düşüncesine bağlı bir şey. Şu anda arada 8 puanlık bir fark var. Beşiktaş Kulübü artık biz bu sene şampiyon olamayacağız ama yukarıyı zorlayacağız düşüncesine girerse Burak hoca ile devam edilebilir. Ama biz tekrardan şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız zihniyeti varsa mutlaka yeni bir hoca getireceklerdir diye tahmin ediyorum. Gökhan İnler futbolcu ama aynı zamanda önümüzdeki sene yönetici durumuna geçecek. Gökhan İnler kaliteli, kariyerli bir oyuncu. Zaten daha önce de Beşiktaş'ta uzun süre oynadı. Çok da başarılı oldu. Gökhan İnler şu anda futbolcu statüsünde görünüyor ama seneye ne olur Allah bilir" dedi.

"BANA GÖRE YABANCI OYUNCUNUN SERBEST OLMASI GEREKİYOR" Mehmet Yozgatlı, yabancı oyuncu sınırı hakkında, "Çok ilginçtir bazı kulüpler yabancı oyuncu sayısının azaltılmasını istiyor, bazı kulüpler de tam tersini serbest olmasını istiyorlar. Bana göre de serbest olması gerekiyor. Zaten iyi bir yerli oyuncu oynar. Bugün mesela Ferdi Kadıoğlu'nu, Kerem Aktürkoğlu'nu, Mert Günok'u kim kesebilir. Zaten kaliteli yerli oyuncu oynar. Yanlış hatırlamıyorsam biz yurt dışına yerli oyuncu satışımızda yabancı statüsü serbest olduğunda daha çok verdik. Serbest olması daha makul. Hem böylelikle Türk futbolu da daha çok gelişir. Ama gelecekse de yabancı oyuncunun kalitelisi gelmeli. Gelecekse Tadic, Muslera, Gedson gibi oyuncular gelsin ki o zaman lig daha heyecanlı, daha kaliteli olur diye düşünüyorum" diye konuştu. "ALLAH EROL BULUT'TAN RAZI OLSUN" Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile Adanaspor'da birlikte top oynadıklarını kaydeden Mehmet Yozgatlı, "Ardından futbol bitince ben aslında futbol ile alakalı hiçbir şey düşünmüyordum. Özel hayatımı yaşamak istiyordum ama Erol hoca bana 'artık senin hoca olman lazım, kariyerli ve düzgün bir insansın' derdi. Beni bir gün ikna etti. Onun sayesinde zaten hocalığa başladım. Ardından kendi çabamla da Karabükspor, Eyüpspor, Karaköprüspor'da çalıştım. Sonra Uşakspor'a geçtim ve ardından Erol hoca beni ekibine dahil etti. Alanyaspor'da başarı yakaladık. Süper Lig'de benim o zamanlar ilk tecrübemdi ama çok şeyler öğrendim. Fenerbahçe'ye ve Gaziantep FK'ya birlikte geçtik. Çok şeyler öğrendim Erol hocadan. Allah ondan razı olsun. Bugün kendisi Cardiff City'de başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Erol hoca gerçekten futbolu, teknik direktörlüğü çok iyi bilen bir insan. İnşallah daha da başarılı olup Premier Lig'e çıkar. Gönlüm ondan yana. Kolay değil Championship'de bu başarıyı yakalamak. İnşallah orada başarılı olmaya devam eder biz de burada mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.