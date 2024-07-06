Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını ilettiği video yayınladı.

Millî ruh, millî güç! 🇹🇷 Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar 'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin… pic.twitter.com/V8GUYRxDZm

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel bir video paylaşıldı.

Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak, milli takıma başarı dileklerini iletti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."