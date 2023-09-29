Meka Beton halka arz oluyor! Meta Beton halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir?
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Meka Beton halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Bu noktada gözler "Meka Beton halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?" sorusuna çevrildi. İşte, Meka Beton halka arz ile ilgili detaylar...
SPK'nın 29 Eylül tarihli bülteninde belirtildiği üzere Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu kapsamda yatırımcılar için "Meka halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Meka Beton halka arzı ile ilgili detaylar...
MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Meka Beton Santralelri halka arz talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Talep toplama tarihleri kesinleştiğininde haberimize eklenecek.
MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.
MEKA HALKA ARZ OLUYOR!
Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.
MEKA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Böylece Meka Beton Santralleri halka arzında toplamda 16.900.000 TL nominal bedelli paylar satışa sunulacak. Buna göre; Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. Halkaz arzda toplam 16,900,000 Lot veriyor.