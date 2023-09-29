Meka Beton halka arz oluyor! Meta Beton halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir?

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SPK'nın 29 Eylül tarihli bülteninde belirtildiği üzere Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu kapsamda yatırımcılar için "Meka halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Meka Beton halka arzı ile ilgili detaylar...