Mekanik filminin konusu nedir? Mekanik (The Mechanic) oyuncuları kimler?
Mekanik (The Mechanic) filmi 12 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Mekanik filminin başrolünde, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham yer alıyor. Senaryosu Richard Wenk , Lewis John Carlino tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturmaktadır. İşte Mekanik filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Mekanik filmi sinema perdenin ardından televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Aksiyon türünde kaleme alınan filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, " Mekanik filminin konusu nedir? Mekanik (The Mechanic) oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Sorularının yanıtını arıyor. 2011 yılında vizyona giren filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen için Mekanik (The Mechanic) filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Mekanik filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.
MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham (Arthur Bishop)
Ben Foster (Steve McKenna)
Tony Goldwyn (Dean Sanderson)
Donald Sutherland (Harry McKenna)
Jeff Chase (Burke)
John McConnell (Andrew Vaughn)
Mini Anden (Sarah)
Stuart Greer (Ralph)
Christa Campbell (Kelly)
Lance E. Nichols (Henry)
J.D. Evermore (silah kaçakçısı)
David Leitch (Sebastian)
Mark Nutter (Dean'ın koruması)
Lara Grice (Bayan Finch)
Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)
Katarzyna Wolejnio (Maria)
James Logan (Jorge Lara)
Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)
Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)