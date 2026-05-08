Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Meksika'da okullara Dünya Kupası ayarı!

        Meksika'da okullara Dünya Kupası ayarı!

        Meksika'da okullar, FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da okullara Dünya Kupası ayarı!

        Meksika'da okulların, FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacağı bildirildi.

        Meksika Kamu Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada, bu sezonki ders döneminin 5 Haziran'da sona ereceğini belirtti.

        Delgado, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Bu değişiklik, son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının haziran ve temmuz aylarında da devam edecek olması ve ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 7 Mayıs 2026 (Çağla Tuğaltay'ın Katili Komşuları Mı?)

        Yolyemezler çetesine iddianame. Günlük 84 milyon TL'lik bahis vurgunu. 79 şüpheli neyle suçlanıyor? 20 hücre evi ne amaçla kullanıldı? Bahis parasını nasıl akladılar? Çağla Tuğaltay'ın katili tanıdık mı? Binaya sonradan giren 12 kişi kim? Çağla'nın katili evde miydi? Bina girişindeki DNA izi sürülüy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı