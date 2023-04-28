Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum

"YILLARDIR BENİ ALDATTIĞINA İNANAMADIM"

Matt Goss'un telefon faturasında farklı numaralar fark eden Melanie Sykes, başka bir kadının şarkıcının kız arkadaşı olduğunu iddia etmesiyle sevgilisinin ihanetini öğrendiği o yürek burkan anı şöyle anlattı: Şaşkına dönmüştüm, yıkılmıştım ve tamamen bunalmıştım. Beni sürekli kıskandığı için onun adına o kadar endişeliydim ki, aslında yıllardır beni aldatıyor olduğuna inanamadım. O an banyoya gittim ve kustum.