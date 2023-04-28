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Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum

Melanie Sykes, 90'lı yıllarda Matt Goss ile tüm dünyanın gözü önünde yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Sevgilisinin kendisine ihanet ettiğini gelen telefon faturası ile öğrenen Sykes, o anda yaşadını anlattı: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum

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  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    Sunucu Melanie Sykes (52) ile şarkıcı ve söz yazarı Matt Goss (54), 1992 - 1997 yılları arasında aşk yaşamıştı. İkilinin birlikteliği ise Goss'un sadakatsizliği nedeniyle bitmişti. Sykes, o dönem tüm dünyanın gözü önünde şarkıcı sevgilisiyle yaşadığı çalkantılı aşkı, yeni otobiyografisi "Illuminated Autism & All The Things I've left Unsaid"de detaylandırdı.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    DailyMail'de yer alan habere göre; 20'li yaşlarının başlarında ilişkilerine başlayan Melanie Sykes ile Matt Goss, aslında o dönemde bile farklı beklentilere sahipti. Sykes, bunu; "Gülmek, spontane cinsellik yaşamak ve özgür olmak istiyordum ama hayatlarımız böyle değildi. Matt kariyerine odaklanmıştı ve ben sadece eğlenceli bir ilişki yaşamak istiyordum" sözleriyle anlattı.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    TELEFON FATURASINDAKİ FARKLI NUMARALARI FARK ETTİ

    Greater Manchester'daki Melanie Sykes, kariyerinin zirvesindeyken Matt Goss ile birlikte İngiltere'den, ABD'ye taşınmıştı. Ancak Melanie'nin, Matt'in kendisini aldatmasını öğrenmesiyle peri masalı bir anda sonra ermişti.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    "YILLARDIR BENİ ALDATTIĞINA İNANAMADIM"

    Matt Goss'un telefon faturasında farklı numaralar fark eden Melanie Sykes, başka bir kadının şarkıcının kız arkadaşı olduğunu iddia etmesiyle sevgilisinin ihanetini öğrendiği o yürek burkan anı şöyle anlattı: Şaşkına dönmüştüm, yıkılmıştım ve tamamen bunalmıştım. Beni sürekli kıskandığı için onun adına o kadar endişeliydim ki, aslında yıllardır beni aldatıyor olduğuna inanamadım. O an banyoya gittim ve kustum.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    ARKADAŞ OLARAK KALDILAR

    O yıllarda Matt Goss'un affedilmek için ünlü sunucuya evlenme teklif ettiği bile söylenmişti, ama bu iddia doğru olsa bile; söz konusu teklif aralarındaki hasarı onarmaya yetmemişti. Ancak Matt Goss ve Melanie Sykes, ihanet skandalının ardından ayrılmalarına rağmen yakın arkadaş olarak kalmayı başardı.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    "BU SENİN İÇİN MELANIE"

    Hatta Goss, 2017'de verdiği bir konser sırasında dinleyicilerle konuşurken; Melanie Sykes'ı 'ilk gerçek aşkı' olarak nitelendirdi. Eski sevgilisine bir şarkı ithaf eden ünlü isim, şöyle konuşmuştu: İlişkimiz yürümedi. İkimiz de hayatımıza devam ettik ve başka aşklar yaşadık; ama hep en iyi arkadaş olarak kaldık. Bu senin için Melanie.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Melanie Sykes, ihanetle biten ilişkisinin ardından İngiliz oyuncu Daniel Caltagirone ile 2001 yılında evlenmişti. 2009'da yollarını ayıran çiftin, Roman ve Valentino Luca adını verdikleri iki çocukları oldu. Sykes, daha sonra 2013-2016 yılları arasında Jack Cockings ile evlilik gerçekleştirmişti. Sykes, son olarak Riccardo Simionata adında bir İtalyan gondolcu ile aşk yaşamıştı, ancak ikili geçtiğimiz sene eylül ayında ayrılık kararı almıştı.
  • Melanie Sykes: Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum - Magazin haberleri

    Hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan Matt Goss ise 2021'den beri Chantal Brown ile aşk yaşıyor.

    Fotoğraflar: AP, Backgrid UK, Reuters, Splash News

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