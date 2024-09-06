Melek Baykal, Lâl Denizli'yi makamında ziyaret etti
Melek Baykal, 2024 yerel seçimlerinde Çeşme'nin belediye başkanı seçilen Lâl Denizli'yi ziyaret etti. Baykal, Denizli'nin başkanlık görevine çok yakıştığını belirtti
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çeşme Belediye başkanı seçilmişti.
Melek Baykal, Lâl Denizli'yi makamında ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Melek Baykal, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü; "Sevgili Lâl'imizi ziyarete gittik. Çok mutlu ayrıldık yanından, sıcacık sohbeti, doğallığı, güler yüzünden o kadar keyif aldık ki... Lâl, başkanlığa çok yakışmış. Çeşme'ye kadın estetiği yansımış, enerji gelmiş. Yolun açık olsun canım, başarıların sonsuz olsun... Seni seviyoruz."
Fotoğraflar: Instagram