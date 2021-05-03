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HaberlerGündem3. SayfaMelek İpek'in ailesi konuştu - Haberler
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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in yaşadığı dehşeti anne ve baba anlattı

Melek İpek kendisine işkence edip ölümle tehdit eden eşini av tüfeğiyle öldürmüştü. 108 gün sonra tahliye olduğunda Antalya'daki baba evine geldi. Özgürlüğe adım attığı ilk gün çocuklarını da yanına alıp köyünden bir süre uzaklaştı. Baba ocağında ise buruk bir mutluluk var. Melek'in anne ve babası, kızlarının hikâyesini Habertürk'e anlattı. Menderes ve Hatice Çelik, "Kimse istemez, ama kızımız ve torunlarımız da ölebilirdi" dedi. Öznur Karslı Çetiner'in haberi..

Melek İpek'in ailesi konuştu - Haberler
Melek İpek'in ailesi konuştu
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HABERTURK.COM

Melek İpek... Eşi̇nden gördüğü şi̇ddet sonucu tanınmayacak hale gelen yüzü i̇le hafızalara kazındı. Eşi Ramazan İpek'in şi̇ddeti̇nden kaçmak i̇sterken kendi̇si̇ni̇ cezaevi̇nde buldu. 108 gün sonra da tahli̇ye oldu. Kâbus dolu günler anne babasını da derinden etkiledi. Baba Menderes Çelik, "Bir kuşu bile öldüremezdi benim kızım. Çok yufka yürekliydi. O günkü işkence çok ağırmış. Anadan doğma soymuş, eli kelepçeli dövmüş, bayıltmış, banyoya götürmüş, ayıltmış soğuk su ile. Çocuklar odadaymış. Onlar odaya girdiğinde büyük torunumla küçük torunum gözlerini kapatmış. Annesinin çığırışını duyuyor çocuklar. Gelen jandarma görüyor, kelepçeyi jandarma çıkarıyor" dedi.

"ANNENİ BABANI ÖLDÜRÜRÜM DİYE TEHDİT ETMİŞ"

Ailesinin ilk çocuğu olan Melek İpek, 12 yıl önce Antalya'da Kovanlı köyünden Ramazan İpek'le hayatını birleştirmek için komşu köye gelin gitti. Mutluluk hayaliyle başladığı evlilik bir süre sonra kâbusa döndü. Şiddetin her türlüsünü gördü. Ama korkusundan ne koruma kararı aldırabildi, ne boşanabildi. Yaşadıklarını ailesinden bile sakladı. Menderes Çelik, bir keresinde kızını götürmek istediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"'Anneni, babanı herkesi öldürürüm' diye tehdit etmiş. Kızıma 'gidelim' dedim korkusundan cevap verememiş. Çocukların babalarından ödleri kopuyordu. Sadece 'baban' dedin mi ödleri sızlıyordu çocukların."

"BENİM KIZIM DA TORUNLARIM DA ÖLEBİLİRDİ"

12 yıl süren şiddet ve işkence dolu hayatın ardından o korkunç olay yaşandı. Anne Hatice Çelik, olay günü kızını gördüğü anı "Polislerin elindeydi. Hiçbir şey demedi. Sadece yüzümüze baktı. Kimse istemezdi kuzum" dedi. Muhtarın yönlendirmesiyle kızının evine giden baba da şok yaşadı. Menderes Çelik, "Vardım her yer ambulans, jandarma. Olayın daha ne olduğunu bilmiyorum. Sağ olsun askerin birisi gösterdi amca işte kızın, ama yüz göz hiçbir şey yok zaten böyle. O kadar görebildim. Keşke olmasaydı, keşke boşansalardı. Ama benim kızım da ölebilirdi torunlarım da ölebilirdi. Bu dünyada böyle bir şeyi kimse isteyerek yapacağını tahmin etmez. Adalet bunu görüyor, adalet bilecek. Ona sığınıyoruz" diye konuştu.

"İLK GECE KIZLARIYLA UYUDU"

Gördüğü şiddetin kanıtı morarmış gözüyle cezaevine girdi. 3.5 ay sonra mahkeme "Meşru müdafaa" kararı verdi. Cezaevinden çıktığında ilk iş doğup büyüdüğü babaevine geldi. İlk geceyi kızlarıyla uyuyarak geçirdi. Çelik ailesinin evi o gün çok kalabalıktı. Anne Hatice Çelik, "Heyecanlıydık. Ne yapalım. Kızları ile uyudu, paylaşamadı onları. Dördü bir uyudu. Sarıldı yattılar" dedi. Ardından da kızlarını alıp bir süre köyünden uzaklaştı.

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