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        Haberler Gündem Güncel Melikgazi'de 28 aile daha ev sahibi oldu | Son dakika haberleri

        Melikgazi Belediyesi "kazandıran finans modeli" ile 28 aileyi daha ev sahibi yaptı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki iki mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarıyla elde edilen, mülkiyeti belediyeye ait olan daireler, "kazandıran finans modeli" ile 28 aileye daha yuva oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bilindiği üzere büyük bir ödeme kolaylığı ile vatandaşlarımızı hayalindeki eve kavuşturan finans modelimiz büyük ses getirdi. Vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:25
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        Melikgazi'de 28 aile daha ev sahibi oldu
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, "kazandıran finans modeli" ile 28 aileyi daha ev sahibi yaptı. Kazım Karabekir ve Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla elde edilen, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 28 adet daire açık ihale yoluyla yeni sahiplerini buldu.

        Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile ödemede kolaylık sağlayan model 2024 yılında onlarca aileyi ev sahibi yaptı. "Kazandıran finans modeli" ile ihaleler gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihaleye gösterilen yoğun katılımdan dolayı memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

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        "Melikgazi'ye hizmet etmek, vatandaşlarımızın dualarında yer alabilmek için büyük bir emek ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere büyük bir ödeme kolaylığı ile vatandaşlarımızı hayalindeki eve kavuşturan finans modelimiz büyük sesi getirdi.

        Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay vade farksız taksit imkanı, peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajı ile vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile elde ettiğimiz, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde bulunan 28 adet daire yeni sahiplerini buldu.

        Cenab-ı Allah hayırla, huzurla oturmayı nasip etsin. Türkiye'ye örnek olacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Melikgazi'mizi ileriye taşıyacak yenilikçi proje, yatırım ve hizmet fikirlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. İhaleye katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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