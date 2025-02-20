Kar yağışının başlamasının ardından ünlü isimler de çektikleri manzaraları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu isimlerden biri olan Melis Sezen, kar yağışına 'İmre' karakterine hayat verdiği 'Deha'nın setinde yakalandı.

Sette kar yağışını ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir mutlulukla karşılayan Melis Sezen, o sırada dans etti. Sezen, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.