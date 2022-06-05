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Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel!

Melisa Şenolsun, tatil sezonunu açtı. Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen ünlü oyuncu, iskelede sürekli esnemesi üzerine yanındaki arkadaşları tarafından "Denize gir, kendine gel" sözleriyle esprili bir şekilde uyarıldı

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  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından Melisa Şenolsun, sezonu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    ÖNCE KAHVALTI SONRA GÜNEŞ BANYOSU

    Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıyan Şenolsun, önce kahvaltı yaptı sonra da güneşin keyfini çıkardı.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    25 yaşındaki oyuncunun o sıralarda sürekli esnemesinin üzerine arkadaşları, Şenolsun'a "Denize gir, kendine gel." diyerek takıldı. 
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    Arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun, daha sonra kendini serin sulara bıraktı. 
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    Üzerinde pembe, mor ve mavi renklerin hakim olduğu bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncu, daha sonra kurulanmak için şezlonga geri döndü. 
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    Melisa Şenolsun'un telefonu elinden hiç düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    "DİŞİL ROLLER DAHA ÇOK İLGİLİMİ ÇEKİYOR"

    Öte yandan Şenolsun, daha önce hayatı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, dişil rollerde yer almanın daha çok ilgilisini çektiğini ifade etmişti. Melisa Şenolsun, "Karaktere daha fazla alan yaratabildiğimi hissediyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    "AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

    Ünlü oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

    * Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.

    * Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.

    * Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    "HEPİMİZ BİR ÇAĞDAN GEÇİYORUZ"

    * Hayatta her şey dönüşüm içinde; hepimiz bir çağdan geçiyoruz. Ben de kendime doğru çıktığım bir yolculuğun içindeyim.

    * Spritüel kaynaklardan yararlanıyorum. Bana çok iyi geliyor. Yoğa ve meditasyon yapıyorum.

    * Doğada olmayı seviyorum. İnsana geldiği yeri hatırlattığını ve denge hissiyatını tekrardan kazandırdığını düşünüyorum.
  • Melisa Şenolsun'u denize böyle çağırdılar: Denize gir, kedine gel

    "AN OLDUĞU HALİYLE GÜZEL"

    * Kalıcı mutluluk diye bir şey yok bence. Mutluluk anlardan ibaret ve bunun sayısını arttırabilmek de anda kalmayı arttırmakla mümkün. Bana göre an olduğu haliyle güzel.

    * Aşkın dengeni sarsmak üzerine kurulu olduğu sanrısından ibaret olmadığını ve gerçek aşkın seni oluşunun en iyi haline taşımana yardım ettiğini düşünüyorum.

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