"HER TÜRLÜ NEFRET VE ÖNYARGIYI KINIYORUM"



Öte yandan yaşananların ardından Melissa Barrera, "Her şeyden önce antisemitizmi ve İslamofobiyi kınıyorum. Herhangi bir insan grubuna karşı her türlü nefret ve önyargıyı kınıyorum. Bir Latin, gururlu bir Meksikalı olarak bana sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu önemsediğim konularda farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım" demişti.