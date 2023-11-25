Melissa Barrera'ya destek
Filistin'e desteği sebebiyle yer alacağı 'Çığlık 7' adlı projeden kovulan Melissa Barrera'ya ünlü isimlerden destek yağdı
33 yaşındaki Meksikalı aktris ve şarkıcı Melissa Barrera, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklemişti.
Melissa Barrera, "Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi ve tıpkı tarihlerimiz gibi hâlâ sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" demişti.
KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Melissa Barrera'nın Filistin’e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirilmişti. Barrera, ardından İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılmıştı.
DESTEK GECİKMEDİ
Filistin'e desteği yüzünden yer alacağı prodüksiyondan kovulan Melissa Barrera'ya ünlü isimlerden destek geldi.
Avrupa Parlamentosu milletvekili Mick Wallace, Barrera'nın zulme uğramış Filistinliler hakkında konuşma cesareti gösterdiği için 'Çığlık 7' filmindeki rolünden kovulduğunu belirterek, "İsrail lobisinin göz korkutma faaliyetleri rezalet..." ifadelerini kullandı.
Film eleştirmeni Zoe Rose Bryant, "Ne Melissa Barrera ne de biz susturulacağız..." açıklamasını yaptı.
'Stranger Things' dizisi oyuncularından Grace Van Dien ise Melissa Barrera'nın söz konusu filmde yer almayacağıyla ilgili bir makaleyi paylaşarak, "Hepimiz o yapım şirketinin filmlerini boykot ediyoruz, değil mi?" mesajını paylaştı. Ancak Grace Van Dien, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.
"HER TÜRLÜ NEFRET VE ÖNYARGIYI KINIYORUM"
Öte yandan yaşananların ardından Melissa Barrera, "Her şeyden önce antisemitizmi ve İslamofobiyi kınıyorum. Herhangi bir insan grubuna karşı her türlü nefret ve önyargıyı kınıyorum. Bir Latin, gururlu bir Meksikalı olarak bana sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu önemsediğim konularda farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım" demişti.
"SESSİZLİK BENİM İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL"
Melissa Barrera, açıklamasını, "Bu dünyadaki her insan din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor. Daha fazla ölüm olmaması, daha fazla şiddet olmaması ve barış içinde bir arada yaşamamız için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" şeklinde noktalamıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram