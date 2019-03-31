SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Memleketten seçim manzaraları

Giriş: 31.03.2019 - 16:15 | Güncelleme:  

Türkiye, bugün 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. İşte Türkiye'den renkli seçim manzaraları...

  • 1Memleketten seçim manzaraları
    1|50

    Türkiye, bugün 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. İşte Türkiye'den renkli seçim manzaraları...

  • 2Memleketten seçim manzaraları
    2|50
  • 3Memleketten seçim manzaraları
    3|50
  • 4Memleketten seçim manzaraları
    4|50
  • 5Memleketten seçim manzaraları
    5|50
  • 6Memleketten seçim manzaraları
    6|50
  • 7Memleketten seçim manzaraları
    7|50
  • 8Memleketten seçim manzaraları
    8|50
  • 9Memleketten seçim manzaraları
    9|50
  • 10Memleketten seçim manzaraları
    10|50
  • 11Memleketten seçim manzaraları
    11|50
  • 12Memleketten seçim manzaraları
    12|50
  • 13Memleketten seçim manzaraları
    13|50
  • 14Memleketten seçim manzaraları
    14|50
  • 15Memleketten seçim manzaraları
    15|50
  • 16Memleketten seçim manzaraları
    16|50
  • 17Memleketten seçim manzaraları
    17|50
  • 18Memleketten seçim manzaraları
    18|50
  • 19Memleketten seçim manzaraları
    19|50
  • 20Memleketten seçim manzaraları
    20|50
  • 21Memleketten seçim manzaraları
    21|50
  • 22Memleketten seçim manzaraları
    22|50
  • 23Memleketten seçim manzaraları
    23|50
  • 24Memleketten seçim manzaraları
    24|50
  • 25Memleketten seçim manzaraları
    25|50
  • 26Memleketten seçim manzaraları
    26|50
  • 27Memleketten seçim manzaraları
    27|50
  • 28Memleketten seçim manzaraları
    28|50
  • 29Memleketten seçim manzaraları
    29|50
  • 30Memleketten seçim manzaraları
    30|50
  • 31Memleketten seçim manzaraları
    31|50
  • 32Memleketten seçim manzaraları
    32|50
  • 33Memleketten seçim manzaraları
    33|50
  • 34Memleketten seçim manzaraları
    34|50
  • 35Memleketten seçim manzaraları
    35|50
  • 36Memleketten seçim manzaraları
    36|50
  • 37Memleketten seçim manzaraları
    37|50
  • 38Memleketten seçim manzaraları
    38|50
  • 39Memleketten seçim manzaraları
    39|50
  • 40Memleketten seçim manzaraları
    40|50
  • 41Memleketten seçim manzaraları
    41|50
  • 42Memleketten seçim manzaraları
    42|50
  • 43Memleketten seçim manzaraları
    43|50
  • 44Memleketten seçim manzaraları
    44|50
  • 45Memleketten seçim manzaraları
    45|50
  • 46Memleketten seçim manzaraları
    46|50
  • 47Memleketten seçim manzaraları
    47|50
  • 48Memleketten seçim manzaraları
    48|50
  • 49Memleketten seçim manzaraları
    49|50
  • 50Memleketten seçim manzaraları
    50|50

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X