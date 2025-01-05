Memur maaş farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. 6 aylık enflasyonun ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlerine dönüyor. 2025 ocak zammı sonrası memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında, maaşla birlikte mi ödenir gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...