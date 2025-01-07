Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Refah payı şarttır

Memur-Sen üyeleri, Ankara'da 'Refah payı' talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu alanda, 'İnsanca yaşam için memura refah payı', 'Emeğimi hor görme, enflasyona ezdirme' sloganları atıldı. Grup ayrıca, 'Emeğimin hakkı gassalın önüne gelmeden verilsin' ve 'Memur refaha muhtaç' pankartları açtı.

Grup adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hepimiz hissedilen enflasyonun, açıklanan enflasyon ile yakından uzaktan ilişkisinin olmadığını biliyor ve yaşayarak görüyoruz. Sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğalgaz, gıda ve diğer zorunlu harcamalardan oluşan sepetinin açıklanan enflasyonla uyuşması mümkün değil. Enflasyonu, elektrik faturasının ödendiği yere değil faturayı ödeyene sormak gerek. Yumurta fiyatını, reyondaki etikete değil yumurtayı alan emekçiye sormak gerek.

1 yılda doğalgaz yüzde 60, elektrik ve akaryakıt yüzde 40, market pazar enflasyonu ise en az yüzde 100 artmış durumda. Yılbaşından itibaren ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Kiralar ise en az yüzde 60 yükselecek. Sabit gelirlilerin yaşadığı darlığı yüzde 44 olarak yorumlamak bu yüzden mümkün değil. Hayatın içinde yaşayan ve bu süreçte birçok zorlukla karşılaşan sabit gelirlilerin tamamı ne enflasyon rakamına anlam verebiliyor ne de yüzde 11,54 maaş artışını hazmedebiliyor. Zam oranı olarak sunulan enflasyon farkı, memur için zam değildir, gecikmiş alacağımızdır. Yüzde 6'lık zamla bu 6 ay geçmez. Ocak ayı için yüzde 15’lik zam devreye alınmalı, yüzde 10 refah payı verilerek memurlar, emekliler, memur emeklileri rahatlatılmalıdır. Onun için refah payı şarttır."