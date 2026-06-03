SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar, açıklanacak yeni enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. İlk dört aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte şimdi gözler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle oluşacak beş aylık tabloya çevrildi. Mayıs ayı TÜFE oranının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak zam oranları da büyük ölçüde şekillenecek. Mevcut verilere bakıldığında SSK ve Bağkur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14,64 seviyesine ulaşmış durumda. Bu kapsamda Temmuz 2026 memur emekli zammı yüzde kaç olacak, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...