Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur, gözünü önümüzdeki cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine çevirmiş durumda. İlk dört aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından şimdi Mayıs ayı verileriyle oluşacak beş aylık tablo merak ediliyor. Mayıs ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak maaş artışları da netlik kazanacak. peki, SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak, memur ve emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte son gelişmeler...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar, açıklanacak yeni enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. İlk dört aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte şimdi gözler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle oluşacak beş aylık tabloya çevrildi. Mayıs ayı TÜFE oranının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak zam oranları da büyük ölçüde şekillenecek. Mevcut verilere bakıldığında SSK ve Bağkur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14,64 seviyesine ulaşmış durumda. Bu kapsamda Temmuz 2026 memur emekli zammı yüzde kaç olacak, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.
EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?
SSK ve Bağkur emeklileri, temmuz ayında alacakları maaş zammını şimdiden hesaplamaya başladı. Yılın ilk dört ayında açıklanan enflasyon verilerine göre; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94 ve Nisan'da yüzde 4,18 oranında artış gerçekleşti.
Bu veriler doğrultusunda emeklilere yansıyacak toplam zam oranı şimdiden yüzde 14,64’e ulaştı.
Öte yandan memur ve memur emeklileri için oluşan kümülatif artış ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına yapılacak zam, Haziran ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netlik kazanacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeden doğan zam oranı dikkate alınarak belirlenecek.
Öte yandan memur ve memur emeklileri, ilk dört aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda şimdiden yüzde 10,51 oranında artışı hak etmiş durumda.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.