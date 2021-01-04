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Memur ve Emekli zamlı maaşları ne kadar, kaç lira oldu? - 2021 Emekli ve Memur zam oranları hesaplama

Yurt genelindeki binlerce memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 2021 zamlı maaşlar açıklandı. Konuyla ilgili olarak memur ve emekli vatandaşlarımız, ne kadar zam geldiğine ilişkin son dakika aramaları yapıyor. İşte günün en dikkat çeken gelişmesi olan 2021 Emekli ve Memur zam oranları

Memur ve Emekli zamlı maaşları ne kadar, kaç lira oldu? - 2021 Emekli ve Memur zam oranları hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

TÜFE DİKKATE ALINIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.


Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.


EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Vali13.81814835
Genel müdür (1/4)13.89114.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.3017.839
Memur (Lisans - 9/1)4.5094.841
Öğretmen (1/4)5.6346.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.71213.648
Başkomiser (3/1)7.2967.833
Polis memuru (8/1)6.3886.859
Uzman doktor (1/4)8.6759.314
Hemşire (Lisans - 5/1)5.4655.868
Mühendis (1/4)7.4528.001
Teknisyen (Lise - 11/1)4.6925.038
Araştırma görevlisi (7/1)7.0757.596
Vaiz (1/4)5.8546.285
Avukat (1/4)7.1157.639
En düşük memur maaşı4.2304.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.


Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662

En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Müsteşar (1/1)10.13910.987
Genel müdür (1/1)8.9639.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3.4393.727
Memur (Lisans - 1/4)3.3653.647
Öğretmen (1/4)3.4613.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5.8756.366
Başkomiser (1/4)3.5793.878
Polis memuru (8/1)3.5793.878
Hemşire (Lisans - 1/4)3.3643.645
Mühendis (1/4)4.2224.575
Teknisyen (Lise -1/4)2.9373.183
Profesör (1/4)8.0278.699
Araştırma görevlisi (1/4)4.2184.571
İmam-hatip3.4613.751
Avukat (1/4)3.4613.751
En düşük memur emekli aylığı2.8143.049

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
TemmuzOcak
1.5001625
1.5861719
1.6921834
1.7981948
1.9042063
2.0092177
2.1152292
2.2212407
2.3272522
2.4322635
2.5382750
2.6442865
2.7502980
2.8553094
2.9613209
3.0673324
3.1733438
3.2783552
3.3843667
3.4903782
3.5963897
3.7014011
3.8074125
3.9134240
4.0194355
4.1244469
4.2304584
4.3364699
4.4424814
4.5474927
4.6535042
4.7595157

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
TemmuzOcak
1.5341662
1.5861719
1.6921834
1.7981948
1.9042063
2.0092177
2.1152292
2.2212407
2.3272522
2.4322635
2.5382750
2.6442865
2.7502980
2.8553094
2.9613209
3.0673324
3.1733438
3.2783552
3.3843667
3.4903782
3.5963897
3.7014011
3.8074125
3.9134240
4.0194355
4.1244469
4.2304584

TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

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