TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyon rakamları ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 olarak açıklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için gözler Temmuz ayı enflasyonuna çevrildi. İşte 2023 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar...