Memur maaşları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam için geri sayım devam ederken memur maaş zammı tahminleri gelmeye başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceğini açıklamıştı. İşte 2023 Temmuz memur maaş zammına dair son gelişmeler haberimizinde devamında...