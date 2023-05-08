Memur maaşları temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zamlanan memur maaşları temmuz ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 memur zammı maaş tahmini senaryoları...