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Memur zammı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2021 Öğretmen maaşları kaç para oldu?

2021 Ocak ayı memur ve memur emeklisinin maşına zam geldi. Buna göre yeni öğretmen ve emekli öğretmen maaşları da belli oldu. Peki Memur zammı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2021 Öğretmen maaşları kaç para oldu?

Memur zammı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2021 Öğretmen maaşları kaç para oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

MEMUR ZAMMI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR 2021?

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Vali13.81814835
Genel müdür (1/4)13.89114.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.3017.839
Memur (Lisans - 9/1)4.5094.841
Öğretmen (1/4)5.6346.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.71213.648
Başkomiser (3/1)7.2967.833
Polis memuru (8/1)6.3886.859
Uzman doktor (1/4)8.6759.314
Hemşire (Lisans - 5/1)5.4655.868
Mühendis (1/4)7.4528.001
Teknisyen (Lise - 11/1)4.6925.038
Araştırma görevlisi (7/1)7.0757.596
Vaiz (1/4)5.8546.285
Avukat (1/4)7.1157.639
En düşük memur maaşı4.2304.542

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