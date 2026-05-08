Memur zammı son dakika: Temmuz 2026 öğretmen, hemşire, polis en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 aylık zam farkı netleşirken, kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak artış için yeni tahminler gündeme geldi. Özellikle en düşük memur maaşının ne kadar olacağı sorusu öne çıkarken, öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşlarında beklenen artış oranları da dikkat çekiyor. Peki, 2026 Temmuz öğretmen, hemşire, polis en düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...
NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
2026 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.