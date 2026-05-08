2026 Temmuz memur maaş zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK’in yayımladığı ilk 4 aylık enflasyon rakamları sonrası memurların alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenirken, polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarında oluşacak yeni tablo da merak konusu oldu. Temmuz ayında kesinleşecek zam oranı öncesi en düşük memur maaşı için ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı. İşte memur zammında son durum...