Memura yarı zamanlı çalışma imkanı: Memurlara yarı zamanlı (yarım gün) çalışma nedir, şartları nelerdir?
Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası memurlara verdiği doğum izni müjdesinin ardından yayınlanan yönetmelikle uygulamaya ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, memurlara yarı zamanlı (yarım gün) çalışma nedir, şartları nelerdir?
Memura yarı zamanlı çalışma imkanı tanınıyor. Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek. İşte memura yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar
DEVLET MEMURLARININ YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINA İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE
Kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek.
Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek.
Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.
Yarım çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarım zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek.
(Görsel AA'dan alınmıştır)
MAAŞLARININ VE ÖDEMELERİNİN YARISINI ALABİLECEKLER
Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.
Düzenlemeden faydalanacak memurlar çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamayacaklar. Çalışma saatleri farklı günlerde değişiklik gösterebilecek. Kurumdaki yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarım çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate alınarak hizmet ihtiyacına göre kurumu tarafından belirlenecek.
Yarım çalışma hakkı, memurun çocuğunu kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, çocuğunun ilkokula başlaması, normal çalışmaya dönme talebi olması durumunda sona erecek.
EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAKLAR TANINDI
Yönetmelikte, doğum yapanların yanı sıra evlat edinenlere de aynı haklar tanındı. Memurlar, çocuğun fiilen evlatlık olarak alındığı tarih veya yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar haktan yararlanılabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarım çalışma hakkından yararlanamayacak.
İLK ETAPTA 20-30 BIN MEMURUN FAYDALANMASI BEKLENİYOR
Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, daha önce yaklaşık 1000 memurun yararlanabildiği hakkın kapsamı genişletildi.
Bu çerçevede, memurlara, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar tanınacak yarım zamanlı çalışma imkanından ilk etapta 20-30 bin memurun faydalanması bekleniyor.