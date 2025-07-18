Memurlara yarım zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.

MEMURLAR, HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YARISI KADAR ÇALIŞACAK

Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak, çocuğun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması ve memurun görev yaptığı kadro unvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması gibi şartlar aranacak. Memurlar, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışacak. Bu süre en az üç gün ve günde en az üç saat olacak şekilde planlanabilecek.

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BAZI GÖREVLERDE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜMKÜN DEĞİL

Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro unvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.