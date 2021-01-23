Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMercedes-Benz Türk 2020 sonuçlarını paylaştı
ABONE OL

2020'de 1 milyar euro ihracat geliri sağladı

Türkiye'deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında üretim haricinde Ar-Ge ve diğer alanlardaki hizmet ihracatı sayesinde 41 milyon euroyu aşkın gelir elde ettiğini duyurdu. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2020 yılında üretim, Ar-Ge ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar euroluk gelir sağladık" dedi

Mercedes-Benz Türk 2020 sonuçlarını paylaştı
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma sonrası 2021 yılında da sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığını açıkladı.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar euroyu aşkın yatırım değerine ulaşan şirketin, pandeminin etkisine rağmen otobüs ihracatından 422 milyon euro, kamyon ihracatından 479 milyon euro, Ar-Ge ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon euroyu aşkın gelir elde ettiği kaydedildi.

Mercedes-Benz Türk'ün 2020 yılında yaklaşık 1 milyar euroluk ihracat gelirine ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen, 'ekonominin aşısı üretimdir' diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde 141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Eylül 2020’de 95 bininci otobüs ve Ekim 2020’de 285 bininci kamyon üretimine imza attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3 milyar euroyu aşarken, 2020 yılında üretim, Ar-Ge ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar euroluk gelir sağladık. 2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve Ar-Gr alanlarında sürdürmek öncelikli hedefimiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Otomobil markaları kampanyalara hız verdi - haberler
OTOMOBİLOcak ayına özel faizleri sıfırladılar!
Son dakika: Ağır kusurlu araçlara muayene ayarı! Aynı istasyon şartı...
OTOMOBİLAynı istasyonda muayene şartı kaldırıldı
İkinci el araca özel fiyat çıkaracak - otomobil haberleri
OTOMOBİLİkinci el aracın değerini saptayacak!
Hyundai Assan’da üst düzey görev değişikliği
OTOMOBİLHyundai Assan’da nöbet değişimi
Yeni Seat Leon Türkiye'de satışa sunuldu! Yeni Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar?
OTOMOBİLDördüncü neslinde dizele veda etti!
ABD'li üretici 3 milyon aracı geri çağırdı - otomobil haberleri
OTOMOBİL610 milyon dolarlık airbag hatası!
Expertizde merdiven altı firma uyarısı
OTOMOBİLExpertizde 'merdiven altı' uyarısı!
SON DAKİKA: Araç muayenesinde yeni dönem! Araç muayenesinde kredi kartı geçerli mi?
OTOMOBİLAraç muayenede kredi kartı ve banka kartı dönemi
Türkiye'nin bisiklet ihracatı 50 milyon Euro'yu aştı
OTOMOBİLBisiklet ihracatı 50 milyon Euro'yu aştı
İhraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den
OTOMOBİL100 araçtan 42'sini ihraç etti