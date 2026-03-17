Daimler Buses ağı içindeki en büyük entegre otobüs üretim tesislerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Daimler Truck AG'nin önemli üretim merkezlerinden Aksaray Kamyon Fabrikası ile faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, 2025 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sine ve her 5 otobüsten 2’sine imza atan şirket, kuruluşundan bu yana Türkiye’de bugünkü değerle 4.5 milyar Euro yatırım gerçekleştirdi.

.png

2025 yılında da yatırımlarını sürdüren Mercedes-Benz Türk, bayi ağı yeniden yapılanması kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinde bayi ve yetkili servisleriyle birlikte 4 milyar TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin 2025 yılı performansını değerlendiren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "2025 yılında otobüs ihracatından yaklaşık 759 milyon Euro, kamyon ihracatından 676 milyon Euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından ise 113 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde ettik. Böylece toplamda 1.6 milyar Euro ihracat geliri ile yılı tamamladık. Global ağdaki sorumluluk alanlarımızın genişlemesi, Türkiye’nin uluslararası değer zincirindeki rolünü de güçlendirmeye devam ediyor" dedi.

2025 yılında daralan kamyon pazarına rağmen satış performansını koruyan Mercedes-Benz Türk, söz konusu yılda da en çok kamyon ve çekici satışına imza atan marka oldu.

Şirket, şehirler arası ve şehir içi otobüs segmentlerinde de güçlü performans sergiledi. Mercedes-Benz Türk bu sonuçlarla şehirler arası otobüs pazarındaki liderliğini sürdürdü.

27 bayi ve 45 servis lokasyonuyla Türkiye’nin yedi bölgesinde hizmet veren Mercedes-Benz Türk, bayi ve yetkili servis ağındaki yeniden yapılanma sürecini sürdürüyor.

Bu kapsamda 2025 yılında Dilovası, Nakkaş, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya’daki tesislerin açılışları gerçekleştirildi. Şirket, müşteri deneyimini güçlendirmeyi hedefleyen bu dönüşüm sürecini 2026 yılında tamamlamayı planlıyor.