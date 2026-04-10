        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Türk'ten deprem bölgesine kalıcı proje - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz Türk'ten deprem bölgesine kalıcı proje

        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hayata geçirdiği kalıcı projelere devam ediyor. Şirket, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Merkezi için yapılacak olan yeni hizmet binasının ve konukevinin temelini attı. Bu yapıyla merkez, hem kapasitesini artıracak hem de çocukların bakım verenleriyle birlikte daha uzun süreli rehabilitasyon süreçlerine katılmasına imkân tanıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Deprem bölgesine kalıcı proje

        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında, bölgede kalıcı iyileşme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda şirket, Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni hizmet binası ve 24 odalı konukevi inşasına başladı.

        2027 yılında tamamlanması planlanan binada, rehabilitasyon ve terapi alanları, psikolojik danışmanlık ve eğitim birimleri, oyun ve etkinlik alanları, ortopedik tedavi süreçlerini destekleyecek özel bir yüzme havuzu yer alacak. Bu havuz, protez veya ortez kullanan çocukların kas gelişimini, denge kabiliyetini ve fiziksel özgüvenini güçlendirecek.

        TÜRKİYE'NİN İLK ÇOCUK REHABİLİTASYON MERKEZİ

        Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Adana’daki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmelerine odaklandıklarına dikkat çekti.

        Sülün, "Depremin ilk gününden itibaren bayilerimiz ile birlikte Mercedes-Benz Türk ailesi olarak sahadaydık. İlk etapta, Çocuk İyilik Merkezi’ne çocukların lojistik sorunlarını gidermek için iki araçla katkıda bulunduk. Ancak sahada gördük ki asıl ihtiyaç, çocukların konaklayabileceği güvenli bir alandı. Bu nedenle kalıcı olarak bir misafirhane yapmaya karar verdik. Hedefimiz, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin yeniden sağlıklı olması; çocukların eğitimlerine devam etmesi, eğitimini tamamlayanların istihdama katılması ve bunun da ekonomik olarak iyileşmiş bu bölgede olması" dedi.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz da, bu merkezin 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen ve uzuv kaybı yaşayan çocuklar için bir umut kapısı olduğunu dile getirdi.

        Yavuz, "Çocukların iyileşmesi, güçlenmesi ve hayata yeniden umutla bağlanması; toplumun yeniden ayağa kalkmasının en önemli adımlarından biri. Bugün attığımız bu temel de bu kararlılığın güçlü bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

        Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Sibel Başaran ise, merkezin operasyonel vizyonu ile ilgili olarak, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde uzuvlarını kaybeden çocuklara yönelik bütüncül bakım ve rehabilitasyon projesi çerçevesinde ampute çocuklara özel ve kapsamlı bir rehabilitasyon hizmeti sunmak amacıyla Mart 2023’te Çocuk İyilik Merkezi’mizi hayata geçirdik. Üniversitemizin ve çok sayıda destekçimizin katkılarıyla; pediatrik rehabilitasyon konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte model olabilecek bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

        Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de, 6 Şubat depremlerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki canlılığını koruduğuna değinerek, "Bugün temelini attığımız bu yeni hizmet binası ve 24 odalı konukevi sayesinde farklı şehirlerden gelen çocuklarımız ve aileleri için güvenli ve konforlu bir konaklama imkânı sunulacak; çocuklarımızın tedavi süreçleri kesintisiz şekilde sürdürülebilecek. Merkezimizde sunulan protez-ortez desteği, fizik-tedavi, psikoterapi ve eğitim desteği gibi çeşitli hizmetlerden bu zamana kadar toplam 160 ampute çocuğumuz yararlandı. Bu kapsamda 125 çocuğa protez ve 16 çocuğa ortez desteği sağlandı. Sistemimizde kayıtlı olan 15 çocuk ise eğitim ve psikolojik destek almaya devam ediyor. Toplam 113 çocuğumuza psikoterapi, 139 çocuğumuza eğitim desteği sağlanıyor" bilgilerini paylaştı.

