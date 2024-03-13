Mercedes-Benz Türk’ten 2023 yılında rekor üretim

Türkiye’de 56 yıldır ağır ticari araç endüstrisinin öncü firması olarak faaliyet gösteren, ülkenin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikaları'nda rekor üretim adedine ulaştığını açıkladı.

Kurulduğu tarihten bu yana yıllık en yüksek kamyon ve otobüs üretim hacmini yakalayan şirket, aynı zamanda kamyon ihracatına başladığı 2001 yılından bu yana en yüksek kamyon ihracat adedine ulaştı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Aksaray’da yıllık 8-10 bin adet kamyon üretme hedefi ile yola çıkan fabrikamız, 2023 yılında 27 bin 680 adet ile tarihinin en yüksek üretimine imza attı. 1986 yılında açılan fabrikamızda 50 bininci kamyonu 2004 yılında banttan indirmiştik. Bunun üzerinden yaklaşık aynı süre geçmişken aradaki 19 yıllık zamanda 300 binin üzerinde kamyon ürettik ve 2023 yılı 350 bininci kamyonumuzu banttan indirdiğimiz yıl oldu. Biz sadece kamyon üretmiyor aynı zamanda ürettiğimiz kamyonların önemli bir kısmını da Avrupa’ya ihraç ediyoruz. 2023 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini Anadolu’nun merkezindeki Aksaray Kamyon Fabrikamızın bantlarından indirerek tarihimizin en yüksek ihracat adedine ulaştık" dedi.

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Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın ürettiği otobüslerin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç ettiğini belirten Sülün, "2023 yılında 4 bin 308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan fabrikamız, Türkiye’de üretilen her 5 otobüsten 2’sini banttan indirdi" ifadelerini kullandı.

10 KAMYONDAN 7'SİNİ İHRAÇ EDİYOR

Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 6’sını bantlarından indiren ve ürettiği her 10 kamyondan 7’sini Avrupa’nın 15 farklı ülkesine ihraç eden Mercedes-Benz Türk'ün en çok kamyon ihracatı yaptığı ilk üç ülke Almanya, İspanya ve Fransa oldu.

Daimler Truck AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri haline gelen Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısı 115 bini aştı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 4.308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan Mercedes-Benz Türk, 56 yıllık şirket tarihinde toplam 105 bini aşkın otobüs üretimine imza attı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası 2023 yılında en çok Fransa, İspanya ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdi.

BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARI AYIRDI

Mercedes-Benz, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araçlar ile kamyon ve otobüs birimlerini 2 ayrı şirket yapısı altında topladı.

Bu kapsamda, kamyon ve otobüs faaliyetleri "Mercedes-Benz Türk A.Ş." şirketi altında, otomobil ve hafif ticari araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan "Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş." adı altında yürütülüyor.