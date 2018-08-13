Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, 2016 yılında Fenerbahçe'den AC Alcanenense takımına transfer olan Merih Demiralı kiralamak istiyor. Şuanda Sporting Lizbon forması giyen Merihin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. Stoper mevkisinde görev yapan Merih 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi.

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