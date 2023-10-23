TCMB Ekim toplantısı bekleniyor! 2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merkez Bankası Eylül ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltti. Ekonomistler, Ekim ayı politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilenler...
Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu PPK toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Yılın 10. faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürerken "Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantı tarihi ve saatine ilişkin detaylar...
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB Para Politikası Kurulu Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alıncak kararlar saat 14:00'ten sona kamuoyu ile paylaşılacak.
TCMB EKİM FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.
EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.
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