        Merkez Bankası iki şirkete faaliyet izni verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası iki şirkete faaliyet izni verdi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 01:20
        TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

        Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

        Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu; 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)

