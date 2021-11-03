Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman?

Ekonomi piyasaları günlerdir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayın Para Politikası Toplantısı'nda aldığı faiz indirimi kararını konuşuyor. Dolar kurundan banka kredi faizlerine kadar pek çok alanı etkileyen MB Kasım ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Kasım ayında faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. İşte Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, LPG otogaz fiyatı ne kadar oldu? Son akaryakıt zamları
MERAK EDİLENLER Benzine indirim, LPG'ye zam!
Kasım ayı kira zammı belli oldu! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Asgari ücret 2022 | Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?
MERAK EDİLENLER Piyasa FED faiz kararına odaklandı
Enflasyon açıklandı! Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
MERAK EDİLENLER Ekim ayı enflasyonu belli oldu!
Memur maaşları Kasım 2021 ödemeleri | Öğretmen, polis, hemşire maaşları
MERAK EDİLENLER Memur maaşları ne kadar?
Emekli maaşları Ekim 2021: Memur, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları 2021 ne kadar?
3 Kasım Çarşamba bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? Güncel banka çalışma saatleri
MERAK EDİLENLER Bankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
FED toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?
MERAK EDİLENLER FED toplantısı ne zaman?
LPG Otogaza zam! 2021 Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG otogaz litre fiyatı
MERAK EDİLENLER Akaryakıt fiyatlarına zam!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.