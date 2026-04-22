        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin Nisan 2026 faiz kararı öncesinde gözler yeniden Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını yakından izlerken, açıklanacak kararın döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor. Kritik toplantı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak?" sorusu da gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:11 Güncelleme:
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 yılı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için süreç tamamlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararlar yalnızca finans piyasalarını değil, reel sektörü de doğrudan etkileyecek. Yılın ilerleyen dönemine yaklaşılırken verilecek mesajların, ekonominin genel dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Detaylar haberimizde…

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası, faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba (bugün) 14.00'te açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

        4

        MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.

        Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek