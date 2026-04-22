Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin Nisan 2026 faiz kararı öncesinde gözler yeniden Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını yakından izlerken, açıklanacak kararın döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor. Kritik toplantı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak?" sorusu da gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 yılı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için süreç tamamlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararlar yalnızca finans piyasalarını değil, reel sektörü de doğrudan etkileyecek. Yılın ilerleyen dönemine yaklaşılırken verilecek mesajların, ekonominin genel dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Detaylar haberimizde…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba (bugün) 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.