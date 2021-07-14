Buna göre, merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.

DOLAYLI AR-GE DESTEĞİ 8 MİLYAR 334 MİLYON TL OLDU

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2020 yılında 8 milyar 334 milyon TL oldu.

EN FAZLA FONLAMA GENEL BİLGİ GELİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2020 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 13,4 ile savunma, yüzde 10,2 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,7 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,9 ile eğitim takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 44,6 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 7,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,4 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,1 ile eğitim izledi.