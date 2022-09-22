Sosyal medya videosu için araştırma yapmak istedi... Mermer ocağında buldu

AA'nın haberine göre Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.

AMACI BİR İZ BULMAK

Aşık, sosyal medyada takipçileriyle paylaşmak için arkeoloji, tarih, doğa, çevre alanlarında videolar hazırladığını söyledi.

Amacının Karya Kralı Hekatomnos'a ait bir iz bulmak olduğunu belirten Aşık, şöyle devam etti:

"Hekatomnos'un kabartmalarının, heykellerinin Gümüşkesen Anıtı'na, Euromos Antik Kenti'ne taşınan beyaz mermerlerin nerede çıkarıldığını merak ettim ve onları aramaya koyuldum. Madenleri ararken böyle taş üzerine oyulmuş bir kabartma fark ettim.

Müze yetkililerine haber verdim. Müze yetkilileri, yaptıkları incelemede bu kabartmanın 2 bin yıllık olduğunu ve genellikle mermer ocaklarında koruma görevi gördüğüne inanılan, mitolojide kahraman olarak anılan Herakles'e ait olabileceğini söylüyorlar. Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum."