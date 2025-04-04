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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de ağaç devrildi: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de tesis bahçesinde ağaç devrildi: 2 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tesiste ağacın yıkılması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:05
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        Mersin'de ağaç devrildi: 2 yaralı
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        Mersin'de bir tesiste ağacın yıkılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Olay, Tarsus ilçesindeki Berdan Barajı mesire alanındaki bir işletmede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, asırlık olduğu belirtilen devasa bir ağaç kökünden kırılarak devrildi. O sırada işletmede oturan biri çocuk 2 kişi dalların gelmesi nedeniyle hafif yaralandı.

        Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi. Zamana yenik düşen asırlık ağacın parçalanarak kaldırıldığı bildirildi.

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