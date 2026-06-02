Mersin'de denizde rahatsızlanan adam hayatını kaybetti
Mersin'in Aydıncık ilçesinde girdiği denizde rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 02 Haziran 2026 - 02:32
Aydıncık ilçesindeki plajda kardeşiyle akşam saatlerinde denize giren otel işletmecisi Osman Ulu, iddiaya göre rahatsızlanıp boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Ulu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, durumu ağır olan Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
