Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil Alkol indirildiği öğrenildi.

İş yerine yapılan baskında 144 adet etil Alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti (aroması),20 adet malt kiti (aroması),2 adet anason kiti (aroması) ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; soruşturmayı derinleştiren Mut Asayiş Büro ekipleri Etil Alkollerin Adana'da bir ambardan yüklediğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine bin 260 adet daha etil Alkol indirildiğini tespit etti.

Konuyla ilgili olarak Adana ve Silifke emniyet müdürlüklerine bilgi verildi. Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bin 260 adet etil Alkol ele geçirildi.

Operasyonda Kamyon şoförü ve Tekel Büfe sahibi gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.