        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu ve döviz ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. 11 zanlı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:13
        Uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 40 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 244 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

