Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu ve döviz ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. 11 zanlı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:13
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 40 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 244 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
